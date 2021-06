Zwischen der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche und dem Südstadtbad in Nürnberg entsteht ab Montag (07.06.2021), ein PopUp-Garten. In der Nürnberger Südstadt sei das Defizit an öffentlichem Grün besonders groß, die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind zumeist eher klein und wenig miteinander vernetzt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Nürnberg. Der PopUp-Garten sei im Sommer 2021 ein ergänzendes Angebot, "das alle Bewohnerinnen und Bewohner der Südstadt zur Nutzung und zum Mitmachen einlädt".

Der PopUp-Garten bestehe aus zehn Hochbeeten mit essbaren Pflanzen und sei frei zugänglich. Mit Unterstützung des Vereins Bluepingu würden die Hochbeete am Montag, 7. Juni, ab 16 Uhr gebaut und am Dienstag, 8. Juni, ab 17 Uhr bepflanzt, etwa mit Roter Bete, Basilikum, Tomaten, Zucchini und Salat. Unterstützung aus der Nachbarschaft sei herzlich willkommen. Sichergestellt sei ein Ablauf nach den Hygienevorschriften.

"Ergänzt um Sitzflächen entsteht auf einer Fläche von rund 60 Quadratmetern ein städtischer Garten, der mit dem Wachsen und Ernten der Pflanzen sein Gesicht immer wieder verändern wird. Eine künstlerische Gestaltung des Ortes mit Tape-Art durch die Künstlerin Barbara Engelhard trägt zur Attraktivität des PopUp-Gartens bei und unterstreicht, dass es nicht viel braucht, um einem Ort neue Möglichkeiten zu geben", so die Stadt Nürnberg.