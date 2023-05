Unfälle und schwere Krankheiten können Menschen sehr plötzlich treffen und von jetzt auf gleich dafür sorgen, dass sie ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Wie das Landratsamt Nürnberger Land erklärt, sind deshalb Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen wichtig. Am 11. Mai um 15.30 Uhr informiert die Betreuungsstelle in einem kostenlosen Vortrag über diese Themen.

Was wird, wenn ich meine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann? Wer entscheidet dann für mich? Oft treten solche Situationen schneller ein, als man sich vorstellen kann. Deshalb ist es wichtig, rechtzeitig eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung zu erstellen. Damit können Menschen selbstverantwortlich festlegen, wer ihre Rechte wahrnehmen soll, wenn sie dazu nicht mehr in der Lage sind. Zwar gibt es seit dem 01. Januar 2023 die Möglichkeit der Ehegattennotvertretung, diese kann aber nur eingeschränkt und für maximal sechs Monate ausgeübt werden. Danach muss eine rechtliche Betreuung eingerichtet werden.

Die Betreuungsstelle des Landratsamts Nürnberger Land bietet in Kooperation mit dem Diakonie Betreuungsverein und dem Verein „Leben in Verantwortung“ Informationsveranstaltungen an, um über diese Themen umfassend zu informieren. Die nächste Veranstaltung findet am 11. Mai 2023 um 15.30 Uhr im Landratsamt Nürnberger Land statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Termine in diesem Jahr finden im Landratsamt Nürnberger Land am 20. Juli, am 21. September, am 16. November sowie für den südlichen Landkreis am 5. Oktober 2023 in der Bürgerhalle Schwarzenbruck statt.

Unabhängig davon stehen die Fachleute der Betreuungsstelle telefonisch für Beratungsgespräche zur Verfügung, erreichbar unter den Telefonnummern 09123 950 6573 und 09123 950 6574 oder per Email an bst@nuernberger-land.de.