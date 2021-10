Nürnberger Christkindlesmarkt findet 2021 statt

Termin: Von Freitag (26. November 2021) bis Heiligabend (24. Dezember 2021)

Corona-Einschränkungen: Weihnachtsmarkt wird dezentral in Altstadt abgehalten

Orte: Hauptmarkt, Jakobsplatz, Lorenzer Platz und Insel Schütt

Gute Nachrichten für alle Christkindlesmarkt-Freunde. Der beliebte Weihnachtsmarkt in Nürnberg findet dieses Jahr statt, teilt die Stadt am Montag (18. Oktober 2021) mit. Die teils historischen Buden mit ihren rot-weißen Stoffdächern stehen von Freitag, 26. November, bis Heiligabend, Freitag, 24. Dezember 2021, auf dem Hauptmarkt, dem Jakobsplatz, dem Lorenzer Platz sowie auf der Insel Schütt.

Nürnberger Christkindlesmarkt: Das ist für 2021 geplant

Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland und wurde als „Kindles-Marck“ erstmals im Jahr 1628 schriftlich erwähnt. Während im Jahr 2019 das bunte Markttreiben auf dem Hauptmarkt noch mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher angezogen hatte, musste im Jahr 2020 der Christkindlesmarkt coronabedingt erstmals seit Jahrzehnten abgesagt werden.

Beim Christkindlesmarkt 2021 bekommt die historische Kulisse auf dem Hauptmarkt mit Frauenkirche, Schönem Brunnen und Blick auf die gotische Altstadtkirche St. Sebald Zuwachs. Am nördlichen Lorenzer Platz (vor dem Heimatministerium) zieht die gotische Altstadtkirche St. Lorenz die Blicke auf sich. Am Jakobsplatz spielt sich das Marktgeschehen zwischen den Kirchen St. Elisabeth und St. Jakob sowie dem Weißen Turm ab. Und auf der vorderen Insel Schütt bildet der Markt der Partnerstädte ein vorweihnachtliches Ensemble. Für die jungen Besucherinnen und Besucher gibt es wie üblich die Kinderweihnacht auf dem Hans-Sachs-Platz und ein Kinderkulturprogramm im Sternenhaus. In der Fußgängerzone stehen an verschiedenen Stellen wieder die Weihnachtsinseln.

Das neue Nürnberger Christkind, das am Mittwoch, 3. November, gewählt wird, eröffnet den Christkindlesmarkt am Freitag, 26. November, um 17.30 Uhr mit dem feierlichen Prolog – allerdings nicht auf dem Balkon der Frauenkirche. Die traditionelle Eröffnungsfeier wird vom Hauptmarkt in einen geschlossenen Raum verlegt und kann nicht vor Ort verfolgt werden. Fernsehen und Rundfunk werden die Eröffnungszeremonie live übertragen.

Dezentraler Weihnachtsmarkt: Hier stehen die Buden

Wie durch einen dezentralen Christkindlesmarkt mehr Platz geschaffen wird, zeigt sich am Beispiel des Hauptmarkts: Statt wie üblich acht, gibt es dort nur maximal fünf Budengassen von diesmal sechs statt drei Metern Breite. Die Krippe rückt vor das Portal der Frauenkirche, wo diesmal keine Bühne stehen wird.

Die Leiterin des städtischen Marktamts und Christkindlesmarkt-Chefin, Christine Beeck, erklärt: „Wir haben in detaillierter Planung und in Abstimmung mit den Marktkaufleuten ein Budenkonzept entwickelt, das hilft, große Menschenansammlungen an bestimmten Punkten zu vermeiden. Beim Christkindlesmarkt steht traditionell der Warenverkauf im Vordergrund. Wir haben für die Glühweinbuden viel Raum eingeplant, damit es zum gemütlichen Glühweintrinken genügend Platz gibt, und Abstände eingehalten werden können.“

Die Glühweinstände werden diesmal auf den Rathausplatz am Gänsemännchenbrunnen, in den Schmuckhof sowie auf die Insel Schütt, den nördlichen Lorenzer Platz und den Jakobsplatz rücken. Unverändert legt das städtische Marktamt als Veranstalter des Christkindlesmarkts großen Wert auf ein traditionelles Warenangebot.

Auftritte des Nürnberger Christkinds auf Markt sowie Kinderweihnacht sind abgesagt

Neben den typischen Nürnberger Lebkuchen und Früchtebrot können die Besucherinnen und Besucher Süßwaren, Spielzeug, Weihnachts- und Christbaumschmuck (unter anderem Rauschgoldengel und Zwetschgenmännla) sowie Kunstgewerbe kaufen. Auftritte des Nürnberger Christkinds auf seinem Markt sowie der Kinderweihnacht wird es aus Infektionsschutzgründen diesmal nicht geben können. Die Besuche in sozialen und caritativen Einrichtungen wurden und werden den Infektionsschutzbedingungen angepasst.

Oberbürgermeister Marcus König freut sich auf die weihnachtliche Budenstadt: „Ich bin glücklich, dass der Christkindlesmarkt heuer wieder stattfinden kann, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Natürlich hätte ich mir auch gewünscht, dass das Nürnberger Christkind seinen Markt ganz traditionell vom Balkon der Frauenkirche herab eröffnen kann. Dies ist jedoch aus Gründen des Infektionsschutzes nicht möglich. Die Stadt Nürnberg ist sich ihrer Verantwortung bewusst und verlagert die Eröffnungszeremonie deshalb ganz bewusst in den virtuellen Raum, damit sich auf dem Hauptmarkt am Eröffnungstag keine Menschenaufläufe bilden. Dennoch können die Besucherinnen und Besucher den Prolog live verfolgen.“

Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas sagt zu dem dezentralen Markt-Konzept: „Der Nürnberger Christkindlesmarkt wird in diesem Jahr anders aussehen als wir ihn noch ‚vor Corona‘ gekannt haben. Wir nutzen verschiedene Plätze in der Nürnberger Altstadt. Wir schaffen mehr Platz zwischen den Buden und wollen auf diese Weise Zusammenballungen

und Gedränge möglichst vermeiden. Auch entzerren wir die Besucherströme. Die Menschen können entspannt von Platz zu Platz flanieren. So wird die gesamte Innenstadt zur Weihnachtsstadt!“