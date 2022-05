„Der Sommer und die damit verbundene Wärme haben sich in den vergangenen Tagen bereits von ihrer besten Seite gezeigt. Auch, wenn es derzeit etwas kühler ist: Wir hoffen, dass es ein schöner Sommer mit einer großen Zahl von Badegästen wird“, sagt Bürgermeister Christian Vogel, Erster Werkleiter des städtischen Eigenbetriebs Nürnbergbad. Erleichtert wird der Badbesuch dadurch, dass das coronabedingte Slotsystem der letzten beiden Jahre in dieser Freibadsaison entfällt.

„Im Vordergrund steht für Nübad stets die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher in unseren Bädern. Um auch jederzeit die volle Stärke an Badeaufsichtspersonal stellen zu können, müssen wir die Öffnungszeiten von zwei unserer sieben Bäder etwas anpassen“, erläutert Christian Vogel.

Wie die Stadt Nürnberg berichtet, öffnet das Naturgartenbad, Schlegelstraße 20, am Mittwoch, 1. Juni 2022, allerdings in diesem Jahr mit einer Besonderheit: Je nach Wettervorhersage öffnet nur das Naturgartenbad oder das Nordostbad, Elbingerstraße 85. Bei sonnigem Wetter ist somit das Naturgartenbad geöffnet und das Nordostbad nicht. Bei schlechtem Wetter hat das Nordostbad geöffnet und das Naturgartenbad nicht. Welches Bad aktuell wann geöffnet ist, kann auf www.nuernbergbad.de eingesehen werden. Diese Regelung gilt ab 1. Juni bis zum Ende des laufenden Schuljahres, also bis zum 29. Juli. Dann wird im Nordostbad eine geplante jährliche Revision begonnen, wofür die Becken entleert werden müssen.

Das Schulschwimmen, Vereinstraining sowie die Schwimmkurse sind von den Einschränkungen nicht betroffen. Alle gebuchten Wasserbelegungen können und werden uneingeschränkt genutzt. Die anderen städtischen Bäder bleiben wie gewohnt geöffnet. Es stehen also durchgehend immer Hallen- und Freibäder zur Verfügung.

Matthias Bach, operativer Geschäftsleiter bei Nürnbergbad: „Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme, aber die Bäder sind derzeit, auch bedingt durch die Pandemie, von einem sehr großen Personalmangel betroffen. Die Mitarbeitenden von Nürnbergbad sind sehr engagiert und werden so eingesetzt, dass die Sicherheit gewährleistet bleibt, der bestmögliche Service geboten werden kann und keine Schwimmkurse oder Schulstunden entfallen.“

