Von Montag, 22. März, bis Donnerstag, 1. April 2021, ist die Kreuzung Bauvereinstraße / Georg-Strobel-Straße in Nürnberg-Wöhrd gesperrt. Fußgänger können die Baustelle passieren, die neuen Gehwege werden zum Teil schon freigegeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Nürnberg.

Eine Umleitung für den Autoverkehr ist vor Ort ausgeschildert. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) baut in dieser Zeit die Asphaltdeckschicht der Kreuzung ein und schließt den Straßenablauf in der Georg-Strobel-Straße an.

Parallel dazu ist von Mittwoch bis Freitag, 24. bis 26. März, die Bartholomäusstraße zwischen Deichslerstraße und Hohfederstraße komplett gesperrt. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Grund hierfür sind die letzten Asphaltarbeiten, die im Zuge der Fahrbahnsanierungen in Wöhrd erfolgen.

Nach Abschluss der Kreuzungssanierung Bauvereinstraße / GeorgStrobel-Straße gilt hier die Vorfahrtregelung rechts vor links. Die bisher vorhandenen Ampeln sind bereits abgebaut. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird in der Bauvereinstraße bis zur Siebmacherstraße und in der Bartholomäusstraße auf 30 Stundenkilometer reduziert. Bis Mitte April erfolgen in diesen beiden Straßen noch Markierungsarbeiten, anschließend können die Bartholomäusstraße und die Bauvereinstraße in beide Richtungen befahren werden.

Damit wird die seit Mitte 2020 laufende Sanierung des Gebiets zwischen dem Wöhrder Talübergang und dem Ende der Bartholomäusstraße abgeschlossen.