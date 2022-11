Am Freitag, 23. Dezember 2022, findet das Nürnberger Adventssingen zum fünften Mal statt. Nachdem es zwei Jahre in Folge digital veranstaltet wurde, kann dieses Jahr wieder gemeinsam im Max-Morlock-Stadion gesungen und damit etwas für den guten Zweck getan werden. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, starte der Kartenvorverkauf am Montag, 7. November. Spendenempfänger ist dieses Jahr die Nürnberger Tafel.

Am Höhepunkt der vorweihnachtlichen Stimmung erklingen dieses Jahr wieder tausende Stimmen zu adventlichen Melodien im Max-Morlock-Stadion. Das Adventssingen begingen in der Vergangenheit stets rund 20.000 Nürnbergerinnen und Nürnberger gemeinsam am Tag vor Heiligabend. Stadion-Bürgermeister Christian Vogel: „Nach zwei Jahren vor dem Radio und den Bildschirmen können wir uns in diesem Jahr wieder gemeinsam im Stadion auf die Feiertage einstimmen und dabei auch noch etwas Gutes tun. Ich freu mich auf einen der schönsten Termine des Jahres mit Lebkuchen, Glühwein, Kerzen und natürlich mit unserem Christkind, mit ein paar echten Programm-Highlights und hoffentlich mit Ihnen.“

Garniert wird das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern mit einem attraktiven Rahmenprogramm, bestehend aus dem Fränkischen Sängerbund, den Stadtdekanen, Grüßen aus den Partnerstädten, natürlich dem Nürnberger Christkind, dem Vorlesekind und Stargästen. 1 Euro pro verkauftem Ticket wird in diesem Jahr an die Nürnberger Tafel gespendet. Damit all jene, die dringend Unterstützung brauchen, Weihnachten feiern können.

Der Ticketverkauf über Ticketmaster startet am 7. November. Ein Ticket kostet 7 Euro. Darin sind neben dem Zutritt zur Veranstaltung die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, der Euro zugunsten des Spendenpartners Nürnberger Tafel und die Vorverkaufsgebühren enthalten. Der klassische Vorverkauf beginnt ebenfalls am 7. November. In Nürnberg gibt es Karten unter anderen im Ticketbüro der „Nürnberger Nachrichten/Nürnberger Zeitung“, im Fan-Shop am Stadion, im Kunden-Center der Arena Nürnberger Versicherung und den Geschäftsstellen der "Der" Deutsches Reisebüro GmbH & Co. OHGs.

Und auch eine weitere schöne Tradition wird fortgesetzt: die dm-drogerie markt GmbH + Co. KG unterstützt das Adventssingen wieder als Hauptsponsor.

Vorschaubild: © Thirdman/pexels.com (Symbolbild)