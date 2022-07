Wegen einer Baustelle kommt es auf der Südwesttangente in Höhe der Anschlussstelle Nürnberg-Hafen-Ost von Montag, 1. August, bis Freitag, 16. September 2022, zu Verkehrseinschränkungen. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, wird im Mittelstreifen zwischen den Fahrbahnen aufgegraben. Der Verkehr wird weiterhin mit zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung an der Baustelle vorbeigeleitet, allerdings werden diese verengt. Die Rampen zur und von der Autobahn bleiben daneben durchgehend nutzbar, ebenfalls verengt.

Die Arbeiten dienen der Vorbereitung auf den Ersatzneubau der Hafenbrücken. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) passt die bestehende Verrohrung des Schwarzengrabens an neue planerische Anforderungen an. Die Verrohrung unterquert die Südwesttangente südlich der Hafenstraße auf Höhe der Anschlussstelle Nürnberg-Hafen-Ost. Bei einer Untersuchung wurden Risse in den Rohren gefunden, sodass eine Sanierung notwendig ist.

Die Erneuerung erfolgt im sogenannten Einzelrohr-Relining. Bei diesem Verfahren werden mehrere sogenannte Kopfgruben benötigt, von denen aus das neue Rohr in die alte Leitung eingeführt wird. Eine der Kopfgruben befindet sich im Mittelstreifen der Südwesttangente.