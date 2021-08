Weihnachtsbeleuchtung in Nürnberg: Normalerweise ist die Nürnberger Innenstadt in der Weihnachtszeit mit unzähligen Lichtern geschmückt. Dieses Jahr ist die Finanzierung jedoch nicht ganz so einfach: "Im Prinzip fehlt uns einfach das Geld, um alles auf die Reihe zu kriegen", sagt Hans Schmidt, der Vorsitzende des Nürnberg leuchtet e.V..

Jedes Jahr kümmert sich der Verein um die Beleuchtung der Stadt und eine weihnachtliche Atmosphäre. "Durch Corona sind uns einfach viele Sponsoren weggebrochen", erklärt Schmidt. Außerdem seien die Kosten durch älteres Equipment und Neuanschaffungen zusätzlich gestiegen. "Wir müssen aber Nürnberg zum Leuchten bringen", hält Schmidt fest.

Weihnachten in Nürnberg: Wird die Stadt beleuchtet sein?

Die Weihnachtsbeleuchtung in Nürnberg ist Schmidt sehr wichtig: "Ich möchte einfach alles so schön wie möglich machen", sagt der Vorsitzende. Deshalb springe Schmidt nun ins kalte Wasser: "Wir haben jetzt alles in Auftrag gegeben, damit die Stadt auf jeden Fall schön leuchtet." Und das, obwohl die Finanzierung nach wie vor unklar ist.

Circa 120.000 Euro seien durch die Stadt, Sponsoren wie Firmen oder Banken und den Verein gedeckt. Trotzdem fehlen zur vollständigen Kostendeckung noch zwischen 60.000 und 80.000 Euro. "Was noch fehlt, das versuche ich zu sammeln", erklärt Schmidt. Auch, wenn es viel Geld sei: "Wenn man anfängt mit Bedenken, dann schafft man so ein Riesenprojekt auch nicht."

Sollte es nicht klappen, durch Spenden den fehlenden Betrag zu decken, "dann habe ich ein Problem. Aber das hoffe ich mal nicht, ich bin und bleibe Optimist", hält Schmidt fest. "Wenn ich mit den Aufträgen warte, bis ich das Geld zusammenhabe, kann es passieren, dass es am Ende zu spät wird."

Geld für Lichter: Mehr als 60.000 Euro für Weihnachtsbeleuchtung gesucht

Nürnberg wird zur Weihnachtszeit also auf jeden Fall mit Lichtern geschmückt. "Die Beleuchtung wird es geben, da kann man sich von meiner Seite aus absolut darauf verlassen", statuiert der Vorsitzende von Nürnberg leuchtet e.V.. "Es wird alles leuchten. Engel, Sterne, über den Straßen, an Laternen und Bäumen: Überall wird es Lichter geben."

Damit Schmidt und der Verein am Ende jedoch keine Probleme bekommen, versucht der Vorsitzende das Geld derweil anderweitig zu besorgen: "Wir sammeln." Es laufe auch schon recht gut an. "Von überall bekommen wir ganz unterschiedliche Zusagen und Summen! Erst neulich lag ich bei meinem Arzt und habe ihm davon erzählt. Plötzlich hat er sich auch mit einer Spende angemeldet."

Sowohl als Firma als auch als Privatperson ist es möglich, den Verein bei der Finanzierung der Beleuchtung zu unterstützen. Schmidt freue sich über alle, die etwas spenden wollen. Nur eine Spendenquittung ist nicht möglich: "Weil wir nicht als gemeinnütziger Verein zählen, läuft das nicht unter 'Spende'." Wer sich beteiligen möchte, findet auf der Website ein Unterstützungs-Formular, damit "Nürnberg weihnachtlich funkelt".