Nürnberg: Veitshöchheimer Straße bald in Abschnitten gesperrt - Linienbusse umfahren Baustelle

Wie die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung berichtet, setzt der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) die Fahrbahn in der Veitshöchheimer Straße von der Einmündung Reutleser Straße bis zur Hausnummer 44 instand. Die Arbeiten haben am Montag, 28. August 2023, begonnen. Noch bis Sonntag, 17. September, ist eine Durchfahrt möglich.

Von Montag, 18. September, bis zum Abschluss der Arbeiten am Sonntag, 8. Oktober, ist die Veitshöchheimer Straße abschnittsweise gesperrt. Während der Sperrungen verkehren hier keine Linienbusse, es kommt zu Fahrplanänderungen der VAG Verkehrs­Aktiengesellschaft Nürnberg, der infra fürth GmbH und der ESTW­Erlanger Stadtwerke AG. Weitere Informationen sind über die jeweilige Fahrplanauskunft zu finden.

Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer können die Baufelder auf beiden Seiten passieren, Radfahrende müssen dabei schieben. Die Zufahrt „Zur Schlottareuth“ ist während der Asphaltierungsarbeiten zwei Tage lang gesperrt, Anlieger werden vorher per Posteinwurf informiert.