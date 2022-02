Nürnberger VAG mit neuer Straßenbahn: Typ “Avenio“ ergänzt Angebot im öffentlicher Nahverkehr. Am Freitag (25. Februar 2022) konnte in Nürnberg die erste Straßenbahn des Typs “Avenio“ in Empfang genommen werden. "Jetzt wird er auf Herz und Nieren getestet", berichtet die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG).

Die neue Bahn ist eine von mehreren Straßenbahnen, die in Zukunft durchs Nürnberger Stadtgebiet fahren sollen.

Neue Straßenbahn rollt bald durch Nürnberg - Fahrgäste müssen sich indes bis Herbst gedulden

“Bei dem Zug handelt es sich um das dritte Fahrzeug, das die Werkshallen von Siemens in Serbien verlassen hat", berichtet die VAG. Die ersten beiden Fahrzeuge seien seit Ende November beziehungsweise Anfang Januar im Siemens-Testcentrum Wegberg-Wildenrath in Nordrhein-Westfalen“, schreibt die VAG auf ihrer Website. Hier finde die Inbetriebsetzung durch Siemens Mobility statt. Laut VAG-Angaben wird in den nächsten Wochen der erste Zug in Nürnberg von Siemens Mobility in Betrieb genommen. Auch notwendige Stückprüfungen stehen demnach an, so die VAG weiter.

Anschließend werden mit dem jetzt gelieferten Zug die Werkstatt- und Fahrschulteams der VAG-Nürnberg geschult. Frühestens Mitte April wird die neue Straßenbahn das erste Mal nachts für die Überprüfung des Lichtraums und für notwendige Bremsprüfungen im Netz unterwegs sein. Tagsüber werde der “Avenio“ erstmals ab Mai zu sehen sein. Passagiere müssen sich indes noch ein wenig gedulden: Erst für den Herbst ist geplant, dass die Straßenbahn in Betrieb geht und die ersten Fahrgäste einsteigen können, erklärt die VAG.

Der “Avenio“ wird von Siemens in Kragujevac in Serbien produziert. Aktuell läuft die Montage des vierten Zuges, der im April in Nürnberg per Tieflader ankommen wird. Derzeit befinden sich zwei weitere Züge im Rohbau. Die Züge eins und zwei bleiben noch bis zum Frühsommer im Siemens-Testcenter, bis alle Typprüfungen erledigt sind. Weitere Fahrzeuge der Serien müssen nur noch Stückprüfungen durchlaufen, “die allerdings auch umfangreich sind, um die Qualität und Sicherheit jedes einzelnen Fahrzeuges zu gewährleisten“, beschreibt die VAG.

