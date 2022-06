Nürnberg vor 1 Stunde

Hinweise gesucht

"Neue Art der Sorglosigkeit": Unbekannte laden Sondermüll-Fässer an Altkleider-Container ab

In der Austraße in Nürnberg haben Unbekannte an Altkleider- und Glascontainern vier Fässer mit Sondermüll abgeladen. Nun ist die Stadt auf der Suche nach Hinweisen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.