In Nürnberg kam es am Donnerstag (8. Dezember) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie ein Sprecher der Polizei Mittelfranken mitteilte, sei die tödlich verunglückte Frau gegen 14.40 Uhr auf dem Radweg in der Regensburger Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs gewesen. Zum gleichen Zeitpunkt habe ein Lkw-Fahrer dieselbe Straße ebenfalls in stadteinwärtiger Richtung befahren.

Der 53-Jährige habe nach rechts zu einer Seniorenresidenz abbiegen wollen, als es zur Kollision mit der Fahrradfahrerin gekommen sei. Die Frau sei bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Lkw-Fahrer habe keine Verletzungen davongetragen, allerdings habe er einen Schock erlitten und vom Rettungsdienst behandelt werden müssen.

Wie dieser Unfall passieren konnte, werde nun ermittelt. Während der Dauer der Bergungsarbeiten komme es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Regensburger Straße in Nürnberg.

