Nürnberg: Sör pflanzt 270 Bäume im Frühjahr - welche Arten wo gesetzt werden

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) führt zurzeit seine Frühjahrs-Baumpflanzungen durch. Im ganzen Stadtgebiet werden 270 Bäume nach- beziehungsweise neugepflanzt. Für den Herbst sind weitere 32 Baumpflanzungen geplant, davon 14 am neugestalteten Kreisverkehr in der Spitzwegstraße in Worzeldorf.

Spitzenreiter ist Am Röthenbacher Landgraben mit 32 Bäumen, darunter zwölf Feldahorne und zwölf Zierkirschen. Daneben gibt es heuer mehrere Schwerpunkte der Pflanzungen: In der Trierer Straße werden 27 Bäume neugepflanzt, darunter sechs Spitz- und acht Rotahorne. In der Bayernstraße gibt es 21 neue Bäume – sieben neue Bäume sind im Zuge des Straßenumbaus bereits in 2022 gepflanzt worden. In der Zollhausstraße werden 20 Bäume, darunter fünf Roteschen, gesetzt, in der Dresdner Straße 14, dazu gehören drei Esskastanien und drei Ungarische Eichen.

Die Bäume werden nach verschiedenen Faktoren ausgewählt, neben dem Platzbedarf ist die Frage nach der Robustheit des Baums entscheidend. In Hinblick auf den Klimawandel pflanzt Sör sowohl heimische, mitteleuropäische Arten als auch solche aus anderen Klimazonen. Damit entsteht eine zukunftsfähige Baumvielfalt. Die häufigsten Straßenbaumarten in Nürnberg sind Ahorn, Linde und Eiche.

Es handelt sich bei diesen Pflanzungen ausschließlich um Straßenbäume an Einzelstandorten; diese werden noch ergänzt um Bäume in flächenhaften Beständen, wie etwa dem Straßenbegleitgrün, in waldartigen Flächen und Grünanlagen. Sör hat sich zum Ziel gesetzt, jährlich insgesamt 500 Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen.

Bürgermeister und Erster Sör-Werkleiter Christian Vogel sagt zu den diesjährigen Baumpflanzungen: „Ich freue mich, dass es uns wieder gelingt, eine große Anzahl an Bäumen in die Stadt zu bringen. Durch Bäume in den Straßen, in Grünanlagen und nicht zuletzt auf Spielplätzen werden wir die Zielmarke von mindestens von 500 Pflanzungen pro Jahr auch in diesem Jahr erreichen. Und über die regulären Pflanzungen hinaus haben wir noch weitere Möglichkeiten:

Durch Großbaumverpflanzungen an einen anderen Standort können wir ältere Bäume erhalten, die sonst eventuell gefällt werden müssten. Daneben prüfen wir in Ausnahmefällen, ob wir dort, wo keine Pflanzungen möglich sind, Bäume in Kübeln aufstellen können. Wir haben also verschiedene Instrumente, um Nürnberg grüner zu machen. Das ist auch dringend notwendig, denn der Klimawandel stellt uns mit seinen langen, heißen und trockenen Sommern vor große Herausforderungen. Bäume sind Schattenspender und Sauerstoffproduzenten und sie kühlen mit ihrer Verdunstungskälte unsere Wohnquartiere. So tragen sie ganz wesentlich zur Lebensqualität in Nürnberg bei. Deshalb gilt den Bäumen in der Stadt unsere besondere Aufmerksamkeit.“

Für eine nachhaltige Entwicklung junger Straßenbäume gibt es eine regelmäßige, alle zwei bis drei Jahre erfolgende Kronenpflege mit einer systematischen Wässerung und Pflege bis zum 24. Jahr nach der Pflanzung.

Weitere Informationen zu den Baumpflanzungen sind zu finden unter: nuernberg.de/internet/soer_nbg/baumpflanzungen.html