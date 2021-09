Brand in Kik-Filiale: In der Sulzbacher Straße in Nürnberg hat es in einem Textildiscounter gebrannt.

In einem Einkaufswagen in einer Kik-Filiale war das Feuer ausgebrochen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Aus bisher unbekannter Ursache schwelten in dem Bekleidungsgeschäft zwei Einkaufswägen mit Kleidung. Der so entstandene Rauch breitete sich im Untergeschoss des Gebäudes aus, wie die Feuerwehr Nürnberg mitteilt.

Beschäftigte des Ladens hatten die brennenden Kleidungsstücke beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits mit Feuerlöschern abgelöscht, weswegen sich der eigentliche Brand glücklicherweise stark in Grenzen hielt.

Die Feuerwehr führte daraufhin Nachlöscharbeiten durch und lüftete das Untergeschoss. Die Geschäfte im Erdgeschoss, sowie das Fitnessstudio und die Wohnungen im Obergeschoss konnten nach rund einer Stunde wieder freigegeben werden, während die Belüftung des Untergeschosses aus Sicherheitsgründen noch einige Zeit fortgeführt wurde.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge mit Sonderfahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, drei Rettungswägen des Rettungsdienstes und mehrere Streifenwägen der Polizei. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang unbekannt, konnte aber durch das schnelle Eingreifen des Personals mit Feuerlöschern in jedem Fall minimiert werden.

