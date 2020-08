Scharfe Kritik auf Social Media: Nach einem Beitrag mit einer Schätzfrage zu Pfandflaschen bei Obdachlosen hat die Polizei Mittelfranken von vielen Seiten Kritik bekommen, das berichtet die Deutsche Presseagentur. Der Post wurde mittlerweile gelöscht.

Am Dienstag (25. August 2020) entschuldigte sich das Polizeipräsidium: "Wir hatten nicht vor, Wohnungslose zu diskreditieren oder in anderer Form zu verunglimpfen", hieß es auf Twitter und Facebook. "Selbstverständlich ist die Not dieser Menschen kein Spaß für uns."

Obdachlosen-Post auf Facebook: Nutzer kritisieren Polizei - "Das ist unwürdig"

Am Montag hatte das Polizeipräsidium auf beiden Plattformen ein Foto mit einem großen Plastiksack geteilt. Dazu wurde die Frage gestellt, wie viele Pfandflaschen darin enthalten seien. Die Tüte sei bei einem Obdachlosen gefunden worden, der einen Wohnwagen aufgebrochen und darin übernachtet hatte. Die Flaschen habe er geklaut.

Daraufhin beschwerte sich viele Nutzer in den Kommentaren. Sie warfen der Polizei vor, das Elend des Mannes für ein belustigendes Ratespiel zu missbrauchen. Ein Sprecher der Polizei sagte am Dienstag, es sei nie die Absicht des Social-Media-Teams gewesen, sich über den Mann lustig zu machen. Nach Betrachtung der Kommentare habe man sich dazu entschieden, den Beitrag zu löschen.

Aber auch unter dem anschließenden Entschuldigungs-Post hagelt es Kritik. "Das ist derart unwürdig, schämt euch!", schrieb beispielsweise ein Nutzer.

"Das ist doch Satire, oder?"

"Wie menschenverachtend kann man sein?", fragt ein anderer. "Das ist doch Satire, oder?" kommentiert eine Nutzerin fassungslos. Es gibt aber auch viele Nutzer, die mitraten. Auch diese werden scharf kritisiert: "Bei dem Post und den Kommentaren möchte ich kotzen", schreibt ein User.

Nach einer Privatparty im Nürnberger Club "Mach1" werden nun alle Besucher der Feier gesucht. Der Grund: Ein Gast nahm an der Party trotz behördlich angeordneter Quarantäne teil. Später stellte sich heraus, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Symbolfoto: pixabay/aga2rk