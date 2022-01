Nürnberg vor 13 Minuten

Allgemeinverfügung

Riesige Corona-Demonstration in Nürnberg angemeldet: Stadt erlässt Maskenpflicht

In Nürnberg ist am Sonntag, 30. Januar 2022, eine riesige Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen angemeldet. Aus diesem Grund gelte Maskenpflicht auf dem Volksfestplatz, so die Stadt.