Nürnberg: Real-Filiale in Mercado-Center schließt schon Anfang April

- Inventar wird versteigert "Totalumbau" wird vorbereitet - Nachfolger für Real-Markt gefunden

Die Real-Filiale im Nürnberger Einkaufszentrum "Mercado" in der Äußeren Bayreuther Straße 80 schließt bereits Anfang April. In dem Markt läuft der Ausverkauf von Produkten bereits auf Hochtouren, viele Regale sind bereits deutlich geleert. Bereits kurz nach der Schließung soll ein Edeka-Center in die Räume der Filiale einziehen, wie Edeka gegenüber inFranken.de bestätigt.

Aus Nürnberger Real-Markt wird ein Edeka-Center - Inventar des Supermarkts wird versteigert

Auf der Auktionsseite "Restlos" werden "Laden- und Lagereinrichtung, Flurförderfahrzeuge, Metzgereiausstattung und vieles mehr" aus dem Markt zur Versteigerung angeboten. "In dieser Filiale werden auch die Zuschläge während des noch laufenden Betriebes fallen. Die Marktschließung erfolgt erst am 09.04.2022", heißt es dort. Real hat das Datum auf Nachfrage gegenüber inFranken.de bestätigt.

Real selbst gibt bekannt, dass die Filiale im Nürnberger "Mercado"-Center zum 20. April 2022 von Edeka übernommen werden soll. Auf Anfrage von inFranken.de bestätigt das Unternehmen die Nachfolgepläne.

Man könne "bestätigen, dass wir den Markt übernehmen wollen und die entsprechenden Umbauarbeiten für einen Totalumbau des Marktes auf unser E-Center-Format vorbereiten", heißt es von einer Sprecherin. Zu mehr Details in Nürnberg will sich Edeka derzeit aber noch nicht äußern.

