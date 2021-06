Nürnberg vor 1 Stunde

Großeinsatz der Polizei

Flaschenwürfe und aufgeheizte Stimmung: Randale-Nacht in Nürnberger Innenstadt - Polizisten verletzt

Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es in der Nacht zum Samstag in der Nürnberger Innenstadt gekommen. Rund 80 Menschen haben am Kornmarkt randaliert. Aus der Menge flogen Flaschen in Richtung Polizei. Mehrere Beamte wurden verletzt, mehr als ein Dutzend Randalierer festgenommen.