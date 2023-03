Wie die Stadt Nürnberg erklärt, ertönen am Donnerstag, 9. März 2023, am landesweiten Warntag ab 11 Uhr die Katastrophenschutzsirenen im Probebetrieb. Der Probealarm dient dazu, die Sirenen technisch zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen.

Im Ernstfall weist der eine Minute lang gesendete Heulton die Bevölkerung auf eine akute Gefahrenlage hin. Dieses Signal fordert die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.

Weitergehende Informationen erteilt die Feuerwehr Nürnberg betroffenen Bürgerinnen und Bürgern am Tag des Probealarms außerdem unter Telefon 09 11 / 6 43 75-8 88.

Anlässlich des Sirenenalarms werden ebenfalls die an das Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossenen Warnmittel und Warnmultiplikatoren ausgelöst. Dies umfasst insbesondere Cell Broadcast und die Warn-Apps NINA und KATWARN. Dabei wird an angemeldete Bürgerinnen und Bürger eine Kurznachricht per Smartphone-App gesendet.

Des Weiteren werden Infoscreens am Hauptbahnhof, in der U-Bahn, in Einkaufszentren wie Frankencenter und Plärrermarkt und in der Gastronomie, Kinos und Universitäten in die Warnung einbezogen und entsprechende Testmeldungen angezeigt.

Für den Empfang der Cell Broadcast-Meldung ist zu beachten, dass auf den Geräten der Empfang von Testwarnungen beziehungsweise Testnachrichten eingeschaltet sein muss.

Weitere Informationen zum Selbstschutz und den Warnsirenen: www.nuernberg.de/internet/hinweis_zum_selbstschutz_fuer_die_bevoelkerung/