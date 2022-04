Betrunkener (17) verletzt in Nürnberg zwei Polizisten: In den frühen Samstagmorgenstunden (2. April 2022) verletzte ein betrunkener Jugendlicher zwei Polizeibeamte im Nürnberger Stadtteil Marienvorstadt. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken. Der 17-Jährige musste demnach in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 2.45 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zu einer Streitigkeit in die Marienstraße gerufen. Dort trafen die Beamten jedoch lediglich einen 17-Jährigen an, der offensichtlich stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von über 2,5 Promille.

Nürnberg: 17-Jähriger attackiert mit 2,5 Promille Polizeibeamte - Betrunkener landet in Gewahrsam

Aufgrund der starken Alkoholisierung wollten die Beamten den Jugendlichen nach Hause fahren, um ihn dort seinen Eltern zu übergeben. Der 17-Jährige griff daraufhin die Beamten unvermittelt an und verletzte zwei Beamte mit Tritten und Schlägen. "Der Jugendliche musste letztendlich zu Boden gebracht, gefesselt und in Gewahrsam genommen werden", teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Hierbei beleidigte er die Einsatzkräfte und versuchte in der Dienststelle einen weiteren Beamten in den Arm zu beißen. Der 17-Jährige verbrachte die restliche Nacht in Polizeigewahrsam und muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung strafrechtlich verantworten. Die beiden Polizeibeamten erlitten leichte Verletzungen, konnten den Dienst jedoch weiter fortsetzen.