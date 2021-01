Eine Firmenfeier mit rund 20 Personen hat die Polizei in Nürnberg aufgelöst: Am Mittwochnachmittag (27.01.2021) lösten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd eine größere unerlaubte Firmenfeier in Nürnberg-Langwasser auf. Der Veranstalter und die Gäste müssen nun mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Wie die Polizei berichtet, fuhren nach einer anonymen Mitteilung auf die unerlaubte Firmenveranstaltung zunächst Zivilkräfte gegen 14 Uhr die genannte Adresse in der Thomas-Mann-Straße an. Bereits von außen ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass offensichtlich Vorbereitungen für eine Feier getroffen wurden. Beispielsweise standen diverse Getränkeflaschen auf dem Fensterbrett, außerdem standen Warmhaltebehälter für Speisen bereit.

Inhaber feiert runden Geburtstag: Unerlaubte Feier in Nürnberg aufgelöst

Nach Betreten des frei zugänglichen Firmengeländes wurden durch die Beamten in der Küche etwa 20 Personen festgestellt. Der Firmeninhaber, der einen runden Geburtstag feierte, war ebenfalls anwesend. Keine der angetroffenen Personen trug zu diesem Zeitpunkt eine Mund-Nase-Bedeckung.

Das vorbereitete Buffet, diverse alkoholische Getränke sowie ein Geschenketisch bekräftigten den Eindruck einer Geburtstagsfeier.

Bei den angetroffenen Personen wurden Identitätsfeststellungen durchgeführt, außerdem wurden sie auf die geltenden rechtlichen Bestimmungen gemäß dem Infektionsschutzgesetz hingewiesen und als Betroffene im Ordnungswidrigkeitenverfahren belehrt. Alle anwesenden Personen und insbesondere der Veranstalter der Feier zeigten sich der Polizei gegenüber nur mäßig einsichtig.

Buffet, Alkohol und Geschenketisch standen schon bereit: Empfindliche Strafe droht nach Firmenfeier in Nürnberg

Gegen den Veranstalter und die angetroffenen 20 Personen in der Küche wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Die Regelsätze nach dem Bußgeldkatalog sehen hier 5000 Euro für den Veranstalter und 500 Euro für die jeweiligen Teilnehmer vor.