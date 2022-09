Mitarbeiter der Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) haben am Mittwoch (14. September 2022) einen Mann angetroffen, der ohne Fahrschein mit der Straßenbahn unterwegs war. Bei dem Versuch, sich seiner Überprüfung gewaltsam zu entziehen, verletzte der 22-Jährige mehrere Kontrolleure.

Gegen 06.30 Uhr war der 22-Jährige mit der Straßenbahn in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Da er keinen Fahrschein vorweisen konnte, sollten an der Haltestelle Humboldtstraße seine Personalien aufgenommen werden. So berichtet es das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Nürnberg: Schwarzfahrer schlägt in Straßenbahn um sich

Der 22-Jährige versuchte daraufhin zu flüchten, konnte jedoch durch die Kontrolleure festgehalten werden. Hierbei schlug und trat der Schwarzfahrer um sich und versuchte die VAG-Mitarbeiter zu beißen. Die beiden Kontrolleure erlitten hierdurch leichte Verletzungen.

Eine hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm den 22-Jährigen fest. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung und der Körperverletzung führt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Vorschaubild: © Dan Burton/unsplash.com (Symbolbild)