Ein Schlag, zwei Schläge - zunächst kam kein Bier aus dem Fass im "Barockhäusle" beim Anstich auf der Kärwa im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. "Da ist nix drin!", ruft Nürnbergs OB Marcus König am Freitagabend (24. Juni 2023) in die Runde - will sich aber nicht geschlagen geben. Er schwingt noch einmal kräftig den Schlegel - und bei einem weiteren Mal passiert es. Das Bier schießt in einem kräftigen Strahl auf die Besucher in der ersten Reihe.

Eigentlich ist das CSU-Stadtoberhaupt sehr routiniert beim Bieranstich. Was war diesmal schiefgelaufen? "Der Hahn hat nicht gepasst", soll König sich danach beschwert haben. Ein Video vom Bier-Fauxpas, das im Anschluss seine Runden in den sozialen Medien drehte, dürfte ihm sogar recht geben. Denn der Zapfhahn wackelte tatsächlich recht locker in der Fass-Öffnung.

Bierdusche bei Anstich - Gäste nehmen es mit Humor

Sauer war aber augenscheinlich niemand auf den OB. Die Besucher der Stadtteils-Kirchweih kriegten sich vor Lachen nicht mehr ein - auch eine sichtlich durchnässte Dame aus der ersten Reihe schien es mit Humor zu nehmen. Einer der Besucher war aber dann doch etwas besorgt um das Bier, das auf dem Boden und den Anwesenden endete, und eben nicht in den Krügen. "Ein Gläschen ist noch drin", rief er wohl in der Hoffnung, dass man das gute Fass nicht zu schnell aufgibt.

Auch in den sozialen Medien sorgte die bürgermeisterliche Bierdusche für viele Lacher. "Hab mehr gelacht als erlaubt", schreibt beispielsweise eine Facebook-Userin. "Herrlich! Aber alle hatten Spaß, das ist doch großartig. Es muss nicht immer alles glattlaufen - wäre doch langweilig", schreibt ein Nutzer bei Instagram. Eine weitere Kommentatorin fügt aber etwas ironisch hinzu: "Da müssen wir nochmal üben!"

Die Kärwa in St. Johannis ist übrigens die größte Straßenkirchweih in Nürnberg und findet im Bereich zwischen Johannisstraße und Friedenskirche statt. In diesem Jahr läuft sie noch bis Dienstag (27. Juni 2023).