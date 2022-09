Das Nürnberger Volksbad, Rothenburger Straße 10, wird umgebaut und soll 2024 wiedereröffnet werden. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, laufen seit acht Monaten die Abbruch- und Bauarbeiten, 28 Monate würden sie noch dauern. „Wir wissen, wie begeistert die Bürgerschaft von unserem Volksbad ist und wie wichtig ihr der Umbau ist. Deswegen wollen wir sie gerne hautnah daran teilhaben lassen und ihnen Einblick in den derzeitigen Stand der Arbeiten geben“, sagt Bürgermeister Christian Vogel, Erster Werkleiter des städtischen Eigenbetriebs NürnbergBad. Beim Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg 2022 bietet die Projektgruppe Volksbad deshalb Baustellenführungen durch das Volksbad von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Oktober 2022 an.

„Sie können dort zum ‚Volksbad-Profi‘ werden. Sie sehen, wie weit die Arbeiten fortgeschritten sind, bekommen Zusatzinfos über Details des Baus und die künftige Umfeldgestaltung, insbesondere der Rothenburger Straße. Diese Baustellenführung ist für Volksbad-Freunde auf jeden Fall ein Highlight“, unterstreicht Bürgermeister Christian Vogel.

Aufgrund der Baustellensituation ist aus Sicherheitsgründen der begehbare Platz im Volksbad stark begrenzt. Die Besichtigung ist nur mit vorheriger Registrierung möglich. Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl verlost NürnbergBad die Tickets aus allen Anmeldungen, die bis Mittwoch, 5. Oktober 2022, um 24 Uhr bei NürnbergBad eingehen.

Die Anmeldung für maximal zwei Personen ist möglich unter dem Stichwort „Baustellenführung Volksbad“ per E-Mail an volksbad@stadt.nuernberg.de oder telefonisch unter 09 11 / 2 31-28 93 sowie per Postkarte an NürnbergBad, Allersberger Straße 120, 90461 Nürnberg.

Die Führungstermine sind am Freitag, 14. Oktober, von 14 bis 15 Uhr und 15.30 bis 16.30 Uhr. Am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 11 Uhr, 11.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 14 Uhr. Am Sonntag, 16. Oktober, von 10 bis 11 Uhr, 11.30 bis 12.30 und 13 bis 14 Uhr. NürnbergBad versucht, Terminwünsche zu berücksichtigen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden bis Samstag, 8. Oktober, benachrichtigt. Geplant ist die Besichtigung der drei Schwimmhallen und der Wartehalle. Abhängig von Änderungen des Bauablaufs kann sich dies kurzfristig ändern. NürnbergBad bittet um Verständnis dafür, dass die Baustelle nicht barrierefrei ist und dass es weder Sitzgelegenheiten noch Toiletten gibt.

Weitere Informationen zur Teilnahme und zu den Führungsterminen gibt es im Netz auf www.volksbad.nuernberg.de.

Vorschaubild: © Peter H / pixabay.com (Symbolbild)