Ab Samstag, 8. Mai 2021, gibt es in der Ziegenstraße 92 in Nürnberg einen neuen Stadtteilwochenmarkt, den sogenannten Lukullus-Wochenmarkt. Er findet dann einmal in der Woche und zwar samstags von 8 bis 13 Uhr statt. Zum Angebot zählen Obst und Gemüse, Brot- und Backwaren, Fleisch- und Wurstwaren, frische Nudeln, Fisch, Honig und sogar schwäbische

Feinkost. Das teilt die Stadt Nürnberg in einer Pressemittelung mit.

Die Initiative zu einem Lukullus-Wochenmarkt erfolge aus dem Stadtteil. Vor allem die Bürgerschaft um das Team der Familie Hammerschmidt habe sich gemeinsam mit dem Bürger- und Geschichtsverein Mögeldorf e.V. intensiv für einen neuen Wochenmarkt eingesetzt.

Neuer Wochenmarkt in Nürnberg:

Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas sagt hierzu: „Gerade jetzt erfreut sich das Einkaufen an der frischen Luft auf Wochenmärkten großer Beliebtheit. Daher freuen wir uns sehr, nun den elften städtischen Wochenmarkt eröffnen zu können. Mein großer Dank gilt den Initiatorinnen und Initiatoren für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit.“ Aufgrund der Corona-Situation sei eine Eröffnungsfeier nicht möglich. „Wie auf allen Nürnberger Wochenmärkten gilt auch auf dem neuen ‚Lukullus-Markt‘: Bitte Abstand halten und Maske tragen!“, betont Dr. Michael Fraas.

Christine Beeck, Leiterin des städtischen Marktamts, unterstreicht: „Der neue Wochenmarkt in Mögeldorf ist der erste Nürnberger Wochenmarkt, der einen eigenen Namen hat: ‚Lukullus-Markt‘. Die frischen und regionalen Lebensmittel sowie die Feinkost machen dem Namen alle Ehre. Beschickt wird der Markt sowohl von Marktkaufleuten, die auch auf anderen Nürnberger Wochenmärkten aktiv sind, als auch von neu hinzugekommenen Marktkaufleuten.“

In Nürnberg gibt es damit insgesamt elf städtische Wochenmärkte: Den Wochenmarkt am Hauptmarkt und nunmehr zehn Stadtteil-Wochenmärkte. "Diese versorgen die Bevölkerung zuverlässig mit frischen Lebensmitteln und stellen eine wichtige Ergänzung der Nahversorgung dar", schreibt die Stadt. Weitere Informationen unter: www.nuernberger-maerkte.de oder www.lukullus-markt.de.