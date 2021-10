Nürnberg aktualisiert vor 36 Minuten

Großeinsatz

"Bedrohungslage" an Berufsschule - Polizei berichtet von Festnahme

An einer Berufsschule in Nürnberg lief am Dienstagmorgen ein Großeinsatz. Die Polizei sprach von einer "möglichen Bedrohungslage".