Wie die Stadt Nürnberg berichtet, hat der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) im Nordwesten Nürnbergs eine ehemalige Gemüseanbaufläche in eine Grünanlage mit einem Bolzplatz und einem Bewegungspark umgewandelt. Bürgermeister und Erster Sör-Werkleiter Christian Vogel und die Referentin für Jugend, Familie und Soziales in Nürnberg, Elisabeth Ries, haben die neue Anlage am heutigen Mittwoch, 3. Mai 2023, eröffnet.

„Hier ist ein Freizeitareal für Bewegungsfreudige von Jung bis Alt entstanden. Es freut mich, dass das vorhandene Grün- und Spielflächendefizit in diesem Stadtteil nun deutlich ausgeglichen wurde. Ich danke den Bürgerinnen und Bürgern für die rege Beteiligung im Vorfeld – so war es uns möglich, die Dinge umzusetzen, die auch wirklich gewünscht wurden“, sagt Bürgermeister Christian Vogel.

Das Jugendamt hat bereits im Herbst 2020 eine Beteiligung für ältere Kinder und Jugendliche durchgeführt, pandemiebedingt fand diese online statt. Im Rahmen eines Vorentwurfs wurden die Ergebnisse der Nutzerbeteiligung in die Planungen eingearbeitet und konkretisiert. Im Sommer 2021 wurde die Planung in einer zweiten Online-Beteiligung den Jugendlichen vorgestellt, sie stieß auf breiten Zuspruch. Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales, führt aus: „Durch den intensiven Beteiligungsprozess ist es gelungen, eine attraktive Spiel- und Freizeitfläche zu entwerfen, die einen echten Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer bringt. Den Rahmen für die Gestaltung lieferten die Nürnberger Leitlinien zu Qualität und Inklusion auf Spielflächen, die die Stadt Nürnberg im letzten Jahr, als erste deutsche Großstadt, auf den Weg gebracht hat. So ist sichergestellt, dass die neu gestaltete Grünfläche für jede und jeden, unabhängig der individuellen Fähigkeiten, etwas zu bieten hat.“

Die Grünanlage umfasst eine Fläche von rund 10 400 Quadratmetern. Entstanden sind dort nun ein Bolzplatz und ein Bewegungspark mit Parkour- und Calisthenics-Elementen, ergänzt durch Tischtennisplatten. Ein naturbelassener Abschnitt mit schattenspendenden Bäumen und Blühwiesen, ausgestattet mit Parkliegen, Bänken und Tisch- Kombinationen, lädt zum Verweilen ein. Gepflanzt wurden zudem 20 Hochstamm-Bäume und neun Solitärgehölze sowie knapp 4 000 Sträucher, welche die Grünanlage gegenüber der umliegenden Bebauung einrahmen. Bereits im Vorfeld wurden zwei alte Lindenbäume umgepflanzt, die sich schon auf dem Gelände befanden, aber der Straße weichen mussten. Sie dominieren nun die Parkanlage. Ein besonderes Highlight ist das vorhandene Brunnenhaus, welches im Zuge des Umbaus erhalten wurde. Der Brunnen, der früher die umliegenden Gemüseanbauflächen bewässerte, speist nun einen Quellstein und dient der Bewässerung der Bäume in der Grünanlage. In der Anlage befinden sich zwei ökologische Bereiche, die ausschließlich der Natur vorbehalten sind. Im Westen entwickeln sich auf 680 Quadratmetern Bäume und Sträucher, die besonders für Vögel Lebensraum bieten. Im Osten befindet sich auf 1 500 Quadratmetern ein Strukturkomplex aus Magervegetation und Gebüsch als neues Biotop für Insekten, Vögel und Reptilien.

Die Kosten für die Neuanlage des Grünzugs sind mit insgesamt rund einer Million Euro veranschlagt. Darin ist auch die Entwicklungspflege bis einschließlich 2024 enthalten. Die Neugestaltung wird aus Mitteln des Masterplans Freiraum finanziert.

Diese Maßnahme leistet zudem einen wichtigen Beitrag, Nürnberg schrittweise inklusiver zu gestalten. Sie ist Teil des Nürnberger Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Den Ersten Aktionsplan hat der Nürnberger Stadtrat im Dezember 2021 einstimmig beschlossen. Um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung in Nürnberg zu verwirklichen, wurden und werden umfangreiche Maßnahmen entwickelt und umgesetzt. Der grüne Pfad durch die Anlage bildet zugleich das Leitsystem. Kontrastreiche Unterbrechungen weisen auf die Zugänge, Geräte und Attraktionen hin.