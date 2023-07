Nürnberg: Mehrere Straßen am Donnerstag ohne Fernwärme - N-Ergie mit Hinweisen

Am Donnerstag, 6. Juli 2023, muss die N-Ergie Netz GmbH am Fernwärmenetz in der Veilhofstraße dringend erforderliche Arbeiten ausführen. Das berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Arbeiten finden in den Nürnberger Stadtteilen Gärten bei Wöhrd, Mögeldorf, St. Jobst, Veilhof und Wöhrd statt.

Aus diesem Grund wird die Fernwärmeversorgung am Donnerstag ab 09:00 Uhr in den folgenden Straßen abgestellt:

Äußere Sulzbacher Straße

Dr.-Gustav-Heinemann-Straße

Erhardstraße

Europaplatz

Franz-Haas-Straße

Georg-Holzbauer-Straße

Hohfederstraße

Kaeppelstraße

Kiefhaberstraße

Kirschbaumweg

Leistnerweg

Ludtringstraße

Marthastraße

Ostendstraße

Speckhartstraße

Veilhofstraße

Wagenseilstraße

Walzwerkstraße

Wurfbeinstraße

Würfelstraße

Die Arbeiten werden etwa acht Stunden dauern. Voraussichtlich am Donnerstagabend ab 17:00 Uhr wird die N-Ergie Netz GmbH das Fernwärmenetz wieder mit heißem Wasser befüllen und die Kund*innen mit Fernwärme versorgen können.

Temperatur in den Warmwasserspeichern bitte höher setzen

Um noch einen Wärmepuffer – etwa zum Duschen – zu haben, werden die betroffenen Kund*innen gebeten, ihre Warmwasserspeicher etwa vier Stunden vor der Unterbrechung auf die maximale Temperatur einzustellen.



Die N-Ergie Netz GmbH bittet alle Kund*innen um Verständnis für diese unumgängliche Maßnahme.