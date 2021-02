Die Fastfoodkette McDonald's erfreut sich mit gleich 13 Filialen in Nürnberg großer Beliebtheit. In Zukunft müssen die Liebhaber der Burger, Nuggets, Milchshakes und Co. aber auf ein Restaurant verzichten.

Die Filiale am Nürnberger Hauptmarkt 15 soll noch im Herbst dieses Jahres für immer geschlossen werden. Über die Gründe hat ein Pressesprecher des Fastfood-Riesen mit inFranken.de gesprochen.

McDonald's-Filiale in Nürnberg schließt: Was ist mit Mitarbeitern?

Das McDonald's-Restaurant am Hauptmarkt wurde am 27. November 1996 eröffnet und startet somit 2021 in das 25. Betriebsjahr. Auf ihren Geburtstag muss die Filiale nach momentanen Angaben jedoch verzichten. Wie ein Pressesprecher von McDonald's Deutschland erklärt, werde die Filiale noch in diesem Jahr geschlossen.

"Spätestens im September 2021" soll das passieren. Der Grund für die dauerhafte Schließung sei ein auslaufender Mietvertrag, der nicht verlängert wird. Der genaue Schließungstermin ist allerdings noch nicht bekannt.

Für die Mitarbeiter der Filiale am Hauptmarkt heißt es: Abschied nehmen. Wie der Sprecher angibt, werden die Mitarbeiter aber "zum Teil in anderen Restaurants untergebracht."

Grund zur Freude gibt es für die Nürnberger trotzdem: Eine andere angesagte Burger-Kette aus den USA eröffnet voraussichtlich im Februar in Nürnberg.