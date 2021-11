Angriff in Nürnberg: Am Donnerstagabend (18. November 2021) ist ein Mann in einem Einkaufszentrum in Langwasser auf einen Passanten losgegangen. Gegen 19.20 Uhr kontrollierte die Polizei den 47-Jährigen, der grundlos die andere Person attackiert hatte.

Der Mann verletzte den Passanten durch die Attacke leicht. Bei der Identitätsfeststellung ging der Mann jedoch plötzlich auf die Beamten los. Der 47-Jährige biss einem Polizisten in den Mittelfinger. Während des Kampfes versuchte er außerdem, dem Beamten die Dienstwaffe zu entreißen. Dies konnten die Polizisten jedoch verhindern, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Angriff auf Polizei in Nürnberg: 47-Jähriger wird überwältigt

Der Polizei gelang es, den 47-Jährigen zu überwältigen. Unter Anwendung unmittelbaren Zwangs konnten sie den Mann zu Boden bringen und festnehmen. Der Polizeibeamte wurde durch den Biss leicht verletzt, ist aber weiterhin dienstfähig. Der 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Stirn, die medizinisch versorgt wurden.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte einen Haftantrag.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts auf Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstand gegen die Polizei eingeleitet.