Eine Frau ist in der Nacht zum Sonntag (11. September 2022) von einem 23-Jährigen in der Nürnberger Innenstadt sexuell belästigt worden. Beamt*innen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Mann fest.

Gegen 00.30 Uhr näherte sich der 23-jährige Mann der Frau in der Engelhardsgasse von hinten und berührte sie unvermittelt in unsittlicher Weise. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet.

Nürnberg: 23-Jähriger belästigt Frau in der Innenstadt

Eine hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnte den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes antreffen und vorläufig festnehmen. Beamt*innen des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten in der Dienststelle eine erkennungsdienstliche Behandlung bei ihm durch.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt.