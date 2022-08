Nürnberg vor 7 Minuten

Plagiat

Männer verkaufen Plagiate in der Nürnberger Innenstadt - mit diesen "Kunden" haben sie nicht gerechnet

Zwei Männer haben am Montag in der Nürnberger Innenstadt Plagiate bekannter Marken an Passant*innen verkauft. Einer von beiden bot einem Mann gefälschte In-Ear-Kopfhörer an. Er hatte aber nicht damit gerechnet, wer der vermeintliche Kunde wirklich war.