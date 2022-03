Die Reihe „nordwärts“ startet nach zwei Jahren Pause erneut mit drei Konzerten in der Tafelhalle, Äußere Sulzbacher Straße 62. Seit mehreren Jahren stöbert sie in der Überfülle skandinavischer Musikwelten, um bekannte und unentdeckte Schätze zu heben, verkündet die Stadt Nürnberg.

Den Anfang macht im Frühling 2022 die norwegisch-deutsche Sängerin Inger Nordvik am Donnerstag, 24. März. Am Mittwoch, 13. April, spielt das schwedische Duo Symbio. Beide Konzerte finden im Foyer statt. Im Saal spielt am Dienstag, 10. Mai, das Tingvall Trio. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Inger Nordviks Debütalbum klinge nach ihrer Heimat in Nordnorwegen zwischen Meer und Bergen, schwärmt der Deutschlandfunk. Jetzt kommt sie zusammen mit ihrer kleinen Band für zwei Termine nach Deutschland.

Hörbar beeinflusst von ihrem Studium der klassischen Musik, der FolkMusik ihrer nordischen Heimat wie auch der Kirchenmusik – als Tochter eines Pfarrers – stellt sie nun ihr Album „Time“ vor. Jazz, Soul und zeitgenössischer Art Pop in einer Tradition erinnernd an Kate Bush oder Joni Mitchell sind darin verwoben.

Das Berliner Stadtmagazin „Zitty“ nahm Inger Nordvik umgehend in die Liste der zehn hoffnungsvollsten Newcomerinnen und Newcomer auf. Das Duo Symbio gilt als eine der interessantesten neueren Formationen in der schwedischen Folk- und Weltmusikszene.

Die beiden Musiker Johannes Geworikan Hellman und Lars Emil Öjeberget faszinieren mit einer ungewöhnlichen und hypnotischen Kombination aus Hurdy-Gurdy und Akkordeon. Symbio gewann 2016 den Titel „Best New Artist of the Year” der schwedischen „Folk & World Music Awards”. Besonders ist auch die Symbiose aus Folk, Minimal Music und elektronischer Tanzmusik.

2015 erhielt das Duo das „scolarship for young music ensembles“ von der Royal Swedish Academy of Music. Seitdem touren die beiden Musiker durch Schweden und ganz Europa. Martin Tingvall wird als legitimer Nachfolger des legendären schwedischen Pianisten Esbjörn Svensson gehandelt.

Er gehört zu den erfolgreichsten Jazz-Musikern der Gegenwart, und zu den Fans seines Trios, zu dem auch Omar Rodriguez Calvo am Bass und Jürgen Spiegel am Schlagzeug gehören, zählen viele Pophörende. Drei „Echos“ und sechs „Jazz Awards“ darf das schwedisch-kubanisch-deutsche Tingvall Trio sein Eigen nennen, ihre Studioveröffentlichungen erreichen regelmäßig Gold-Status.

Das aktuelle Album „Dance“ – das TafelhalleKonzert dazu wurde bereits zweimal verschoben – setzt mit gewohnt stilistischer Vielfalt weiter neue Akzente von Bewegung, Dynamik und Tanzbarkeit. Tickets ab 18 Euro, ab 15 Euro im Vorverkauf (zuzüglich Gebühren), sind