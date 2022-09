Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) hat den Bolzplatz in der Austraße im Stadtteil Gostenhof umfangreich saniert und im März 2022 eröffnet. Nun wurde auch die dortige historische Sandsteinmauer fachgerecht restauriert und die Betonwand zum angrenzenden städtischen Kindergarten Austraße erhielt ein farbenfrohes Graffiti. Bürgermeister und Erster Sör-Werkleiter Christian Vogel weihte das Graffiti am Mittwoch, 14. September 2022, zusammen mit Graffitikünstler Massimiliano Ehmann und Kindern des städtischen Kindergartens ein. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, hatten sich die Kinder an der Verschönerungsaktion beteiligt und dem Raupenmotiv seine bunte Gestalt gegeben.

Die Betonwand zum angrenzenden städtischen Kindergarten Austraße erhielt ein farbenfrohes Graffiti: eine bunte Raupe, die sich über die gesamte Wand erstreckt und mit dem Schriftzug „Fair Play in Goho!" versehen wurde.

„Das ist einer der wirklich erfreulichen Termine. Denn es ist immer toll, wenn unsere Stadt bunter und lebenswerter wird. Mein Dank gilt den Kindern, der Kindergartenleitung Frau Göbel sowie den Graffitikünstlern Massimiliano Ehmann und Christian Klauck, die gemeinsam mit viel Liebe und Fantasie diese graue Betonmauer verschönert haben“, so Bürgermeister Vogel. Entstanden ist eine bunte Raupe, die sich über die gesamte Wand erstreckt und mit dem Schriftzug „Fair Play in Goho!“ versehen wurde. Finanziert wurde die Graffiti-Aktion mit Geldern aus dem Investitionspakt Sportstätten, durch den auch die gesamte Sanierung des Multifunktionsplatzes Austraße ermöglicht wurde.

Die rund hundertjährige Mauer entlang der Austraße wurde im Bereich des Bolzplatzes für rund 135 000 Euro saniert.

Die fachgerechte Sanierung der rund hundertjährigen Sandsteinmauer führte Sör mit Unterstützung der Bauordnungsbehörde Nürnberg als Unterer Denkmalschutzbehörde durch. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 135 000 Euro.

Erst jetzt, nachdem die Sanierung der Mauer beendet ist, kann die Produktion des Eingangstors zum Spielplatz in Auftrag gegeben werden. Der Einbau ist für Frühjahr 2023 geplant. Mit der Fertigstellung des Eingangsbereichs wird das Projekt Bolzplatz Austraße abgeschlossen.