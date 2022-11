Der Unfall hatte sich bereits am Mittwoch, dem 2. November, im Nürnberger Stadtteil Reichelsdorf ereignet. Nun ist die 75-jährige Frau ihren Verletzungen erlegen. Aufgrund des rätselhaften Unfallhergangs bittet die Verkehrspolizei Nürnberg um Zeugenhinweise.

Die Frau lief am Mittwochnachmittag, gegen 14.25 Uhr auf dem Gehweg entlang der Dollnsteiner Straße in südliche Richtung. Was danach geschah, konnte bisher nicht geklärt werden. Sicher ist, dass der Frau ein Kind auf seinem Fahrrad entgegenkam. Während oder nach der Begegnung stürzte die 75-Jährige und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie am 28. November verstarb.

Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beschreiben können. Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder sonst Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer

0911/6583-1530 in Verbindung zu setzen.

Aus der Region: SEK-Einsatz in Senioren-Wohnanlage - Bewohner in psychischem Ausnahmezustand

Vorschaubild: © S. Hermann/F. Richter/pixabay | René Bittner/pixabay