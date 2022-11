In einer Senioren-Wohnanlage im Nürnberger Norden ist es am Dienstagmorgen (29. November 2022) zu einem Großeinsatz gekommen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de erklärt, befand sich ein Bewohner der Anlage in einem psychischen Ausnahmezustand und verschanzte sich in seinem Zimmer.

Da die Beweggründe des Mannes nicht klar waren, wurden Kräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-West und ein Sondereinsatzkommando gerufen. Der Bewohner konnte schlussendlich aus seinem Zimmer geholt und mitgenommen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, heißt es weiter. Nun laufen die Ermittlungen.