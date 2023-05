In der Friesenstraße in Nürnberg waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei gefordert: In einem Wohnhaus ist am Freitagabend (12. Mai 2023) ein Kellerbrand ausgebrochen.

Gegen 23 Uhr wurde der Alarm bei den Einheiten ausgelöst, die sich daraufhin schnellstmöglich zu dem Einsatzort begeben haben. Dies gab die Berufsfeuerwehr Nürnberg in einer Pressemeldung am Samstag, dem 13. Mai 2023, bekannt.

Kellerbrand in Nürnberg: Gezielte Löschaktion gegen starke Rauchentwicklung

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Kellergeschoss eines vierstöckigen Wohngebäudes. Mehrere Bewohner*innen hatten ihre Wohnungen bereits verlassen und befanden sich vor dem Gebäude. Aufgrund der starken Rauchausbreitung im Gebäude wurden weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Einsatzstelle alarmiert.

Durch einen gezielten Löschangriff konnte der Brand im Kellergeschoss rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der Treppenraum und die betroffenen Wohnungen wurden belüftet und von der Feuerwehr kontrolliert. Im Verlauf des Einsatzes wurden vier Personen vom Rettungsdienst versorgt.

Durch den Brand wurde die Elektroinstallation des Gebäudes schwer beschädigt. Der hinzugezogene Energieversorger musste das betroffene Gebäude aus Sicherungsgründen von der Energieversorgung trennen.

Im Einsatz waren Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Nürnberg und der Freiwilligen Feuerwehr Werderau mit ca. 40 Einsatzkräften, der Rettungsdienst und die Polizei mit mehreren Fahrzeugen und ein Notarzt. Zur Höhe des Schadens und zur Brandursache kann zu diesem Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.