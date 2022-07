Polizeieinsatz auf der Wöhrder Wiese in Nürnberg: Ein 19-Jähriger hat die Aufmerksamkeit mehrere Passanten auf sich gezogen, als er am Donnerstagabend (7. Juli 2022) mit einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit hantierte. Die Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei.

Gegen 19.45 Uhr erreichte die Meldung die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken: Laut Zeugenaussagen hielt sich ein junger Mann im Bereich der Wöhrder Wiese auf, der eine Schusswaffe bei sich trug und zudem mit einer Schutzweste bekleidet war. Zudem soll er einen Schuss abgegeben haben, wie das Polizeipräsidium mitteilt.

Schuss in Nürnberg abgefeuert: Beamte werden in Tasche fündig

Eine Vielzahl an Streifenbesatzungen rückte daraufhin aus. Die Beamten trafen am Johann-Sörgel-Weg auf eine Gruppe junger Männer, in deren Nähe sich die abgelegte Schutzweste sowie eine Tasche befanden. In der Tasche entdeckte die Polizei unter anderem zwei Softairpistolen mit Munition sowie ein Messer, das den "Bestimmungen des Waffengesetzes unterliegt", wie das Präsidium erklärt.

Die Gegenstände gehörten einem 19-Jährigen, wie die Polizei noch vor Ort herausfand, und wurden daraufhin sichergestellt. Der junge Mann muss sich nun wegen verschiedener Verstöße gegen das Waffengesetz verantworten. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

