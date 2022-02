Da sich die für den 21. Februar 2022 angekündigte Lieferung des Covid-19-Impfstoffs Nuvaxovid vom US-Pharmaherstellers Novavax wohlbundesweit verzögert, sei die Stadt Nürnberg gezwungen, den ursprünglich am Mittwoch, 23. Februar 2022, geplanten Starttermin für die Novavax-Impfungen in den März hinein zu verschieben, heißt es in einer Mitteilung.

"Die Novavax-Impfungen sollten zuerst für Personen, die zur Gruppe der Priorisierten zählen, offenstehen. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, sind Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich priorisiert. Wer bereits einen Termin für seine Novavax-Impfung gebucht hat, wird gebeten, den Termin zu stornieren und sich zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen zu buchen. Die Stadt ist bemüht, möglichst alle Betroffenen direkt zu informieren, und wird über den Start der Novavax-Impfungen informieren, sobald ein Datum der Impfstofflieferung feststeht", heißt es weiter.

Das Verfahren bleibe grundsätzlich gleich: Zunächst sei der Impfstoff für Angehörige der priorisierten Gruppen reserviert. Wenn diese versorgt sind und ausreichend Impfstoff vorhanden ist, könnten sich alle Bürgerinnen und Bürger mit Novavax impfen lassen.

Alle anderen Impfstoffe ständen in ausreichendem Maße zur Verfügung. Impfungen damit seien von Montag bis Samstag bei den dezentralen Impfaktionen in den Stadtteilen oder an einer der drei festen Impfstellen zu erhalten. Diese Impfstellen befinden sich in der Großreuther Straße 115 b (einstige Kfz-Zulassungsstelle), in der Südlichen Fürther Straße 14 (ehemaliges N-Ergie-Kundencentrum) sowie in der Winklerstraße 22 (Feuerbachsaal der Industrie- und Handelskammer IHK). Die Impfstellen haben von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung sei nötig: online über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) oder über die Telefonhotline 09 11 / 14 89 82 45.

In der Impfstelle Großreuther Straße 115 b gebe es auch ohne Termin eine Impfung: täglich von 9 bis 12 Uhr.

In der Impfstelle Südliche Fürther Straße gebe es jeweils am Samstag Familien-Impftage. Termine für die Kinderimpfungen würden telefonisch unter der Hotline 09 11 / 14 89 82 45 oder über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) vergeben.

