Nürnberg: Historischer Turm des Volksbads wird aufgebaut - Spendenergebnis "überragend"

Oberbürgermeister Marcus König und Bürgermeister Christian Vogel haben am heutigen Montag, 3. Juli 2023, das Ergebnis der Spenden-Aktion zur Rekonstruktion des historischen Turms des Volksbads verkündet. Vom 7. März bis zum 30. Juni wurden insgesamt 902.543,05 Euro für den Wiederaufbau des Turms gespendet, so die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung.

„Das Ergebnis steht fest und ist überragend. Wir können den Turm bauen. Das werden wir den Stadträtinnen und Stadträten im Werkausschuss NürnbergBad in einer Beschlussvorlage nun vorschlagen“, so die beiden Bürgermeister, die mehr als glücklich über das Ergebnis sind. „Das neue Nürnberger Volksbad ist hinsichtlich der Stadtentwicklung um den Plärrer und der Wasserflächen für die Nürnberger Bäderlandschaft ganz wichtig. Es ist den Nürnbergerinnen und Nürnbergern aber auch ein Herzensanliegen. Sie wollen ‚ihr‘ Volksbad wiederhaben. Und das bekommen sie in jedem Fall. Der Turm wird es komplett machen“, sagt Oberbürgermeister Marcus König.

„Mit der Sanierung des Volksbads schließen wir eine Wunde im Stadtbild, schaffen weitere Kapazitäten für das Schwimmen und geben einen Impuls in der Stadtentwicklung.“ Ein von NürnbergBad beauftragtes Architekturbüro hat in seiner vertieften Kostenschätzung errechnet, dass für einen Wiederaufbau des Turms 1,7 Millionen Euro notwendig wären, wenn die Rekonstruktion im Zuge der Volksbad-Sanierung erfolgt.

„Es ist ein Riesen-Erfolg und ich danke allen Spenderinnen und Spendern, für ihr großartiges Engagement! Ob 2,50 oder 100 000 Euro: Es war alles dabei und hat zu diesem tollen Ergebnis geführt. Man sieht daran, wie sehr das Volksbad den Menschen am Herzen liegt“, betont Bürgermeister und Erster Werkleiter des städtischen Eigenbetriebs NürnbergBad, Christian Vogel. „Uns war ganz wichtig, dass die Turm-Wiederherstellung den städtischen Haushalt nicht belasten darf. Und das haben wir mit der Spenden-Aktion erreicht. Zusammen mit der Förderung des Freistaats über die Regierung von Mittelfranken – danke an dieser Stelle für die tolle Zusammenarbeit – können wir den Turm letztlich ganz ohne städtische Mittel wiedererrichten.

Das war so nicht zu erwarten und macht mich nicht nur glücklich, sondern auch stolz“, so Vogel weiter. „Der enorme Einsatz in den letzten Wochen, die unzähligen Gespräche, das freundliche aber hartnäckige Nachbohren, es war erfolgreich.“ Volksbad-Projektleiter Joachim Lächele, Zweiter Werkleiter von NürnbergBad, ergänzt: „Der Turm wird um ganze 15 Meter höher. Und darin wird ein multifunktionaler Tagungs- und Veranstaltungsraum entstehen, der für Stadtteiltreffen oder besondere Feiern genutzt werden kann.“

Der Turm mit seinen beiden Wassertanks war zur Eröffnung des Volksbads 1914 integraler Bestandteil des Bads und für dessen Funktion von enormer Bedeutung. Aber nicht nur technisch, auch städtebaulich war der Turm wichtig: So setzte er einen Startpunkt der Rothenburger Straße am Plärrer und war architektonisch an die runden Haupttürme der Nürnberger Stadtmauer angelehnt. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Turm zerstört, nur der Rumpf wurde später instandgesetzt. Der rekonstruierte Turm wird das Volksbad wieder in seiner ursprünglichen Form erfahrbar machen.

Die Leuchtturmfunktion des Volksbadturms am Plärrer wird damit wieder weitgehend hergestellt. Derzeit ist das Volksbad nicht mehr in der Stadtsilhouette sichtbar. Die Sichtachse vom nahen Plärrer aus wird durch das Planetarium unterbrochen. Mit dem Turm könnte das Bad von weither erkennbar und wieder stadtbildprägendes Element werden. Zudem wird der Turm einen ganz besonderen Multifunktionsraum für den Stadtteil bieten. Die Wiedererrichtung des Wasserturms wird die städteplanerische Adressbildung, die das Volksbad für Gostenhof bewirken soll, ebenso deutlich unterstützen wie die Aufwertung des gesamten Umfelds. „Ein besonderes Projekt in und für die Bürgerschaft in unserer Stadt hat eine weitere große Hürde genommen. Wir sind Volksbad!“, freut sich Bürgermeister Christian Vogel.