Nürnberg 18.04.2022

Körperverletzung

Helferin wird attackiert: Mann schlägt in Nürnberg plötzlich auf junge Frau ein - bewaffneter Täter auf der Flucht

Eigentlich wollte eine 23-Jährige in Nürnberg einen Streit schlichten, in den ein 25-Jähriger mit Unbekannten geraten war. Der Mann war verprügelt worden - und griff dann selbst an.