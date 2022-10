Das städtische Johannes-Scharrer-Gymnasium hat den Schulradio-Wettbewerb der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) gewonnen. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, errang es den ersten Preis in der der Kategorie „Youngsters“ (6 bis 12 Jahre). Über 100 Audio-Produktionen aus ganz Bayern wurden beim diesjährigen Wettbewerb „Mach Dein Radio Star“ der BLM eingereicht. In der Messe München fand am Donnerstag, 20. Oktober 2022, während der Münchener Medientage die Preisverleihung statt.

Die Scharrer-Schülerinnen überzeugten die Fach-Jury, bestehend aus zahlreichen Radio-Profis, mit einer Reihe über „besondere Berufe“. Sie interviewten dabei den fränkischen Promi-Bodyguard Peter Althof, Bestseller-Autor Ewald Arenz, eine Ordensschwester und einen ehemaligen Polizeipräsidenten.

Radio-Lehrer Sven Breivogel freute sich mit seinen Schülerinnen über das erfolgreiche Abschneiden. Neben einer hübschen Sieger-Trophäe aus Acryl brachte das Gewinner-Team auch einen Scheck über 400 Euro mit nach Nürnberg.

Hören kann man die Produktionen auf der Schul-Homepage: https://www.nuernberg.de/internet/johannes_scharrer_gymnasium/schulradio.html