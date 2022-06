Im Nürnberger Stadtteil Langwasser hat es am Donnerstagmittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Grund war die Meldung eines Anwohners, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegenüber inFranken.de erklärt. Die Polizei hatte die Bevölkerung dazu aufgerufen, den Bereich zu meiden und "Anweisungen der Polizeibeamten" zu folgen.

"Er hatte jemanden mit Schwert aus dem Haus gehen sehen", so der Sprecher. Dabei soll es sich nach der Beobachtung um ein Samurai-Schwert gehandelt haben. "Es war auch ein bisschen weg vom Franken-Center, aber es wurde eben gemeldet, dass der Mann in die Richtung gegangen sein soll", erklärt der Polizei-Sprecher weiter. Dies habe dann zu dem Großeinsatz geführt.

Letztlich habe sich die Situation aber aufgelöst. "Wir haben dann einen jungen Kerl in seiner Wohnung getroffen, der aber nur ein Holzschwert dabei hatte", so der Sprecher. Ob dieser zur Wohnung zurückgekehrt war oder um das Haus gelaufen war, könne man noch nicht sagen. Auch das Motiv für den ungewöhnlichen Ausflug in Nürnberg sei noch unklar. "Er hat auf jeden Fall niemanden bedroht oder verletzt", sagt der Sprecher.

