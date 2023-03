Nürnberg: Fotoschau zeigt größten US-Truppenübungsplatz in Europa - auch als Begegnungsstätte

Einblicke in Europas größten Truppenübungsplatz Grafenwöhr gewährt die Ausstellung "Home-Based in Bavaria" mit Fotografien der Künstlerin Lila Hartig im Foyer des Internationalen Hauses, Hans-Sachs-Platz 2. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, ist die Fotoschau von Dienstag, 4. April, bis Donnerstag, 27. April 2023, montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 17 Uhr zu sehen. Die offizielle Eröffnung mit Oberbürgermeister Marcus König, Colonel Heath L. McCormick des 7th Army Training Commands Grafenwöhr (US Army) und einem Vertreter des US-amerikanischen Generalkonsulats München findet am Montag, 3. April, um 18 Uhr statt.

Eine Führung durch die Ausstellung mit Andre Potzler, Pressesprecher des 7th Army Training Commands Grafenwöhr (US-Army), wird am Donnerstag, 13. April, um 18 Uhr angeboten. Sie ist auf maximal 20 Personen begrenzt, eine Anmeldung per E-Mail an programm@dai-nuernberg.de ist erforderlich. Der Eintritt zu allen Angeboten ist kostenlos.

Nur knappe 90 Kilometer von Nürnberg entfernt, im oberpfälzischen Grafenwöhr, befindet sich der größte Truppenübungsplatz Europas. Auf dem vom US-Militär verwalteten Areal trainieren über 12 000 US-Soldatinnen und -Soldaten. Hier entstanden durch die militärische Nutzung einzigartige Lebensräume, zahlreiche Pflanzen- und Tierarten gedeihen in den Biotopen des Geländes. Die Natur, Militärübungen sowie das deutsch-amerikanische Zusammenleben bilden in Grafenwöhr eine einzigartige Mischung, die die gebürtige Landshuter Fotografin Lila Hartig in ihrer neuen Ausstellung „Home-Based in Bavaria“ zeigt.

Mit Fotografien und Audio-Aufnahmen bringt die Künstlerin den Besucherinnen und Besuchern den besonderen Charakter dieses einzigartigen Areals näher und gewährt private Einblicke in die Begegnungsstätte für amerikanische und bayerische Kultur – „in Bayerns kleines Amerika“. Von zentraler Bedeutung sind die Themenblöcke Mensch und Natur, Militär und Community sowie transkulturelle Freundschaft und Austausch.

Die Ausstellung organisiert das Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg als Teil der Veranstaltungsreihe zu 25 Jahren Städtepartnerschaft mit Atlanta in Kooperation mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut, dem U.S. Consulate General Munich, der 7th Army Training Command in Grafenwöhr und dem Amerikahaus München.