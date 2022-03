Am Sonntagmittag (27. März 2022) ist nahe der A73 bei Nürnberg ein Feuer ausgebrochen. Die Autobahn sowie die Bahnlinie in Richtung Nürnberg mussten kurze Zeit gesperrt werden, wie die Berufsfeuerwehr Nürnberg berichtet.

Die Feuerwehr wurde kurz nach Mittag zu einem Einsatz am Pferdemarkt gerufen. "Bereits bei der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung über dem Pferdemarkt zu erkennen", heißt es im Einsatzbericht. In der Kleingartenanlage zwischen der A73 und dem dortigen Wertstoffhof war eine Gartenlaube im Vollbrand.

Feuer griff auf Bahndamm über - auch A73 kurz gesperrt

"Das Feuer der Laube, welches bereits auf den Bahndamm übergegriffen hatte, konnte mit zwei Löschrohren schnell unter Kontrolle gebracht werden und ein weiteres Übergreifen auf andere Gartenlauben verhindert werden", teilt die Feuerwehr weiter mit. Um die Wasserversorgung für das Löschen des Feuers sicherzustellen, wurden noch zwei Sonderfahrzeuge mit Löschwasser zur Einsatzstelle gerufen. Während der Löscharbeiten mussten die A73 in südlicher Fahrtrichtung und das Bahngleis zur Abstellanlage kurzzeitig gesperrt werden.

"Die Nachlöscharbeiten konnten nach einer Stunde beendet werden", heißt es. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Am Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr Werderau beteiligt. Am späten Nachmittag wird die Feuerwehr noch eine Brandnachschau vornehmen. Über die Schadenshöhe und Brandursache konnten zum Einsatzende noch keine Angaben gemacht werden.