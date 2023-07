Nürnberg: Familie verliert Sohn (8) bei Unfall und erhält große Unterstützung - "unendlich dankbar"

Tim (8) stirbt bei Wanderausflug - Nürnberger Verein wird aktiv

Am Donnerstag (13. Juli 2023) wäre Tim neun Jahre alt geworden. In der Woche von Fronleichnam aber endete ein Wanderausflug mit seiner vierjährigen Schwester und seinen Eltern mit einem tragischen Unglück, das ihm das Leben nahm. Tim war Torwart beim TSV Azzurri Südwest Nürnberg - eine Umgebung "wie eine große Familie", wie es seine Mutter Nadine Winter im Gespräch mit inFranken.de beschreibt. Nach der Übergabe der Spenden empfindet sie das große Bedürfnis, ihre Dankbarkeit allen Menschen mitzuteilen, die ihrer Familie bisher in irgendeiner Art zur Seite standen.

Familie besucht an Tims Geburtstag dessen Grab - "ganz schwieriger Tag"

Auch Nadine Winter und ihre Tochter wurden bei dem Unfall Anfang Juni verletzt. "Uns geht es körperlich ganz gut", ein paar Einschränkungen gebe es aber noch. Am Vormittag besuchte die Familie Tims Grab. "Heute ist ein ganz schwieriger Tag, weil wir genau gewusst hätten, wie er sich auf seinen Geburtstag gefreut hätte. Es ist manchmal wirklich hart und es sind Tage dabei, an denen man es immer noch nicht begreifen kann und man denkt, Tim kommt gleich aus seinem Zimmer gelaufen", so Winter.

Kraft gebe hierbei der Zusammenhalt innerhalb der kleinen Familie. "Wir versuchen auch vor unserer Tochter sehr stark zu bleiben", damit diese nicht immer mit der Trauer ihrer Eltern konfrontiert werde. Trainer des TSV Azzurri Südwest Nürnberg Thomas Hoffmann bewunderte bei einem Gedenkspiel für Tim am 24. Juni genau diese Stärke der Winters.

Ein schwerer Gang für Vater Christian sei auch die Rückkehr zu seiner Kindermannschaft gewesen - denn er wirkte im Verein ebenfalls als Trainer, vor dem Unfall auch für seinen eigenen Sohn. "Er hat seinen ganzen Mut zusammengenommen und es wirklich geschafft. Die Kinder freuen sich unheimlich", erinnert sich Winter.

Nürnberger Fußballverein sammelt 22.000 Euro - Spender drücken Wunsch für Tims kleine Schwester aus

In den vergangenen Wochen sei der Nürnberger Fußballverein "eine riesengroße Stütze" gewesen, erklärt Nadine Winter. "Wir sind unendlich dankbar für die ganze Hilfe und wissen nicht, wie wir unseren Dank jemals ausdrücken können." Trainer Thomas Hoffmann hatte neben Spendenboxen eine Online-Spendenkampagne organisiert. Insgesamt seien so laut Winter etwa 22.000 Euro zusammengekommen.

Die Familie wolle diese nun für die Beerdigungs- und Grabkosten nutzen, doch manche Spender und Spenderinnen hätten ihr Geld auch bewusst für Tims Schwester gegeben. "Unserer Tochter wollen wir damit einen ganz tollen Ausflug oder etwas Ähnliches schenken, damit sie spürt, dass die Menschen auch an sie denken."