Das Unternehmen "Espressolab" eröffnet demnächst seine nunmehr dritte Filiale in Nürnberg. Schon bald können Kunden auch am Fünferplatz ihren Lieblingskaffee kaufen oder einfach direkt vor Ort trinken.

Im Gespräch mit inFranken.de erklärt Manager Jonny Zimmermann das Erfolgsrezept hinter "Espressolab", und wie es mit dem Unternehmen weitergehen soll.

"Muss Fairtrade oder Bio sein" - "Espressolab" eröffnet neue Filiale

Nicht zufällig hat das fränkische Unternehmen einen großen türkischen Namensvetter, auch wenn beide Firmen getrennt operieren. Verbindungen gebe es trotzdem: "Unser Inhaber und der vom türkischen Unternehmen sind miteinander befreundet, weswegen wir den Namen nutzen können", erklärt Zimmermann. Ansonsten gehe das Nürnberger "Espressolab" jedoch eigene Wege.

"Wir beziehen unsere Kaffebohnen querbeet aus der ganzen Welt", so Zimermann. Egal ob aus Brasilien, Ecuador, Kenia oder Kolumbien, wichtig seien neben der Qualität nur zwei Dinge: "Der Kaffe muss Bio und Fairtrade sein". Das "Espressolab" sehe sich als Teil der sogenannten "Third Wave of Coffee", einer Konsumhaltung, die Aspekte wie die faire Bezahlung von Kaffee-Bauern in den Mittelpunkt stellt.

In den "Espressolabs" könne man nicht nur Kaffee trinken und kaufen, sondern auch Kuchen essen. Und bei Bedarf lasse sich eine der Filialen sogar für Firmenevents oder Hochzeitsfeiern nutzen.

"Gott sei Dank läuft es gut": Weitere Standorte geplant

Nach einer Filiale in der Schillerstraße und einer zweiten am Maxfeld, wird der dritte Standort ein Sandsteingebäude am Fünferplatz: "Wir nehmen gezielt Gebäude, die den klassischen Nürnberger Baustil haben, und gestalten sie im Innenraum modern", beschreibt Zimmermann den besonderen Stil der Nürnberger "Espressolabs", den er selbst "industrial loft-style" nennt.

Die Eröffnung des neuen Ladens sei durch den Erfolg der ersten beiden "Espressolabs" möglich geworden: "Gott sei Dank läuft es sehr gut", betont Zimmer, der schon seit der Gründung des ersten Ladens in der Schillerstraße im Jahr 2018 als Manager dabei ist.

Deshalb, verrät Zimmermann abschließend, sollen schon bald weitere Filialen folgen: "Aktuell sind wir nur in Nürnberg aktiv, aber wir planen weiter, beispielsweise in Österreich"

