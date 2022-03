Nürnberg: Neuer Dönerladen "Orlyak" eröffnet am Wochenende

Spar-Aktion : Jeder Döner kostet nur 99 Cent

: "200 Kilo Fleisch und 1000 Brötchen bestellt": Betreiber-Ehepaar wappnet sich für Ansturm

wappnet sich für Burger, Pizza und Börek: Das erwartet die Gäste bei "Orlyak" außer Döner in Zukunft

In Nürnberg eröffnet am Sonntag (27. März 2022) ein neuer Dönerladen. Wo bis vor kurzem noch "Seray" in der Schweinauer Straße 35 zu finden war, wollen Zeynep Duran und ihr Mann Can künftig im "Orlyak" mit türkischen Spezialitäten, Pizza, Burgern und mehr punkten. Zur Eröffnung wollen sie mit einer besonderen Aktion auf sich aufmerksam machen, wie die 30-Jährige gegenüber inFranken.de erklärt. Jeder Döner soll dann für einen Tag nur 99 Cent pro Stück kosten.

Neueröffnung in Nürnberg: Döner bei "Orlyak" für 99 Cent pro Stück - Ehepaar voller Vorfreude

Die Aktion gelte nur, solange der Vorrat reiche, so die Betreiberin. "Wir haben aber 200 Kilo Fleisch und 1000 Brötchen bestellt und hoffen, wir kommen damit hin", sagt Duran und lacht. Die Begründung für das Rabatt-Angebot: "Wir wollen, dass jeder das saftige Fleisch probieren und sich von unserem leckeren Döner überzeugen kann", sagt sie. Auf die Idee, sich mit einem Restaurant selbstständig zu machen, sei ihr Mann gekommen, der einen Bekannten habe, der am Nürnberger Nordbahnhof bereits einen Dönerladen betreibe.

"Dort haben wir uns Tipps geholt, was Fleisch und Soßen angeht", so Duran. Konkret biete man im "Orlyak" künftig einen Scheibenspieß mit einer Mischung aus Pute und Hähnchen an. Drei Soßen kämen auf den Döner, erklärt sie: "Eine Joghurt-Knoblauchsoße, Kräutersoße und eine hausgemachte rote Cocktailsoße mit Mayonnaise." Die Brötchen beziehe der neue Dönerladen zunächst von einem regionalen Bäcker, "der uns sehr überzeugt hat".

Während es am Sonntag nur Döner gebe, biete man künftig auch andere Speisen an. "Wir haben Hamburger, Cheeseburger, Chicken Wings, Börek mit Spinat und Käse und für Schüler, die nicht so viel Geld haben, Toast mit Sucuk und Käse", zählt Duran auf. Ihr Mann Can werde bald auch beginnen, in dem Laden selbst Pizza zu machen. "Ich bin eigentlich Krankenpflegerin und werde jetzt nach einem Urlaub wegen der Vorbereitung wieder arbeiten, mein Mann ist eigentlich Lagerist und wird den Laden hauptsächlich führen", erzählt sie. Beide hätten viel Arbeit in den Umbau der Räumlichkeiten gesteckt und freuten sich nun "riesig" auf die Eröffnung des "Orlyak" nahe der U-Bahn-Haltestelle Nürnberg Sankt Leonhard. "Wir hoffen auf viel Kundschaft, es ist alles so schön und neu."

Auch spannend: Bestes griechisches Restaurant in Nürnberg - das sind die Top 10 unserer Leser