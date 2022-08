Seit August 2022 sind mit dem sechsten Quartier, dem Lorenzer Platz, nun alle vorerst geplanten Quartiere der digitalen Kampagne „Nürnberger Quartiere“, einem Projekt der Nürnberger City Werkstatt, veröffentlicht. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, können Besucherinnen und Besucher seit Juli 2021 unter quartiere-nuernberg.de Teile der Nürnberger Innenstadt mit der webbasierten App „Nürnberger Quartiere“ entdecken. Unter anderem durch Texte, Kurzfilme, Bilder und Audiodateien erfahren sowohl Gäste als auch die Nürnbergerinnen und Nürnberger Geschichten über die besonderen Orte und Persönlichkeiten dahinter.

Nürnbergs Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Dr. Michael Fraas unterstreicht: „Mit der Web App machen wir Schätze sichtbar und zeigen ganz neue Seiten der Nürnberger Altstadt vom besonderen Laden bis zum eher unbekannten Foto-Spot. Mit Geschichten, Gutscheinen und besonderen Aktionen laden wir ein, unsere Stadt mit seiner breiten Palette an Gastronomie, Handel und Kultur neu zu entdecken. Ganz nach dem Prinzip der Nürnberger City Werkstatt: Einfach machen! Viel Spaß bei der Entdeckungsreise durch Nürnberg.“

"Die Nürnberger Altstadt bietet ihren Gästen viele touristische Attraktionen"

„Die Nürnberger Altstadt bietet ihren Gästen viele touristische Attraktionen wie die Kaiserburg oder die Lorenzkirche. Doch auch die Quartiere rund um die bekannten Bauwerke laden den Besucher der Stadt dazu ein, entdeckt zu werden. Mit der Web App machen wir dies möglich“, sagt Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ).

Konzipiert ist die Web App für alle Besucherinnen und Besucher der Stadt. Sie ist speziell für die Anwendung auf dem Smartphone ausgerichtet und bietet die Möglichkeit, sich während eines Besuchs der Innenstadt inspirieren zu lassen. Um die Web App internationalen Touristinnen und Touristen sowie Messe- und Kongress-Gästen ebenfalls zugänglich zu machen, sind die Inhalte ab sofort auch auf Englisch verfügbar.

Eine Rallye durch die Nürnberger Quartiere im VGN-Sommer 2022

Nürnberg ist in diesem Jahr Teil der Sommerkampagne des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN). Die Nürnberger Quartiere bieten die Grundlage der Rallye durch die Stadt. Der Startschuss für den „VGN-Sommer 2022“ fiel am Mittwoch, 24. August 2022, im Museum Lothar Fischer in Neumarkt in der Oberpfalz.

Dabei stellte Ulrich Büscher, Referent Freizeit- und Städtetourismus VGN, den Hintergrund der Kampagne vor: „Wir wollen Erholungssuchenden näherbringen, dass es direkt vor ihren Haustüren eine enorme regionale Vielfalt gibt, die entdeckt werden will, und der ÖPNV gerade auch bei Städtereisen im Verbundraum das Fortbewegungsmittel der Wahl ist dank seines nachhaltigen Charakters und des hervorragenden inner- und interstädtischen Netzes.“

Im Rahmen der Aktion verlost der Verkehrsverbund im September insgesamt 5 000 Plätze für besondere Städtetouren. Immer inklusive ist ein TagesTicket Plus für die An- und Abreise mit dem ÖPNV. Die Abenteuer-Rallyes führen, neben den Quartieren in Nürnberg, durch die Städte Ansbach, Bamberg, Iphofen und Neumarkt i.d. OPf. Die Gewinnerinnen und Gewinner gehen auf Abenteuer-Rallyes in eine der fünf teilnehmenden Städte im VGN-Gebiet, bei der sie sich verschiedenen Herausforderungen stellen und Aufgaben lösen dürfen. Zentraler Bestandteil der Rallyes ist dabei auch das ÖPNV-Netz innerhalb der Städte. Typische Spezialitäten wie die bekannten Nürnberger Rostbratwürste dürfen dabei nicht fehlen. Sie sind im Gewinn enthalten und können innerhalb der Rallye durch Nürnberg bei der Historischen Bratwurstküche „Zum Gulden Stern“ eingelöst werden.

Die Nürnberger City Werkstatt

Die Nürnberger City Werkstatt ist eine gemeinsame Initiative der Stadt Nürnberg (Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat) und der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken (IHK) zur nachhaltigen Belebung der Nürnberger Innenstadt. Weitere Informationen zur Arbeitsweise und zu den Projekten der Nürnberger City Werkstatt gibt es unter nuernberger-city-werkstatt.de.

