In den bayerischen Kinos gilt seit dem 24. November die sogenannte 2G-plus-Regel. Das heißt: Hinein darf nur, wer geimpft oder genesen ist und zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest vorlegt. Gegen die strenge Corona-Maßnahme hat nun der Chef des Nürnberger Multiplexkinos Cinecittà, Wolfram Weber, den Rechtsweg beschritten. Er habe am Dienstagabend (30. November 2021) einen entsprechenden Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Ansbach eingereicht, sagte Weber dem Bayerischen Rundfunk.

Der fränkische Kino-Betreiber klagt gegen die neue 2G-plus-Regelung, weil diese nach seiner Auffassung eine "Ungleichbehandlung" darstelle. Er verweist diesbezüglich auf die geltenden Corona-Maßnahmen in der Gastronomie. Anders als in den Kinos gilt in den bayerischen Restaurants, Cafès und Lokalen lediglich die 2G-Regel. Dort müssen die Gäste also zwar auch geimpft oder genesen sein, benötigen aber nicht obendrein noch ein negatives Schnelltest-Ergebnis. "Dass bei uns in der Gastronomie im Erdgeschoss 2G gelten soll und unten in den Kinosälen 2G plus, ist absolut nicht nachvollziehbar", moniert Weber im Gespräch mit dem BR.

Cinecittà Nürnberg: Kino-Betreiber kritisiert 2G-plus-Regel - Gerichtsentscheidung naht

Der Unternehmer kritisiert darüber hinaus auch die Corona-Regelung in Hinblick auf jugendliche Kinobesucher. Hintergrund: In Bayern gilt für Kinder ab zwölf Jahren grundsätzlich ebenfalls 2G plus in den Kinos. Weil viele Jugendliche allerdings noch nicht vollständig gegen Covid-19 sind, bleibt ihnen der Zugang ins Kino verwehrt. Dies sei ungerecht und nicht hinnehmbar, beklagt Cinecittà-Chef Weber. Sein Argument: Die Schüler würden in der Schule schließlich regelmäßig getestet und dürften zudem auch anderen Freizeitaktivitäten nachgehen.

Der Eilantrag ist gestellt. Eine Entscheidung des Gerichts wird womöglich schon für die kommende Woche erwartet.